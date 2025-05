Haddad prevê crescimento de 2,5% do PIB neste ano e cutuca economistas

O ministro também garantiu que o Brasil preservará o arcabouço fiscal, criado para conter os gastos públicos. "Nós continuamos perseguindo as metas do arcabouço fiscal. Fizemos isso ano passado, vamos fazer isso esse ano, vamos fazer isso o ano que vem."

As regras fiscais são para valer, o governo tem compromisso com isso.

Fernando Haddad, ministro da Fazenda

Crescimento X Igualdade

Haddad afirmou que o equilíbrio fiscal não deve impedir a distribuição de renda. "Vou fazer tudo o que for necessário para cumprir as metas estabelecidas pelo governo, para que as coisas se acomodem no patamar que eu considero satisfatório para a economia crescer com distribuição de renda", disse.

O ministro aproveitou para ironizar economistas que sacrificam a igualdade social. "Tem economista que quer saber das coisas dele, e se o povo estiver comendo mais, comendo menos, tanto faz. Eu não sou dessa escola", afirmou.