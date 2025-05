Lula não vai escolher entre China e EUA, diz Haddad sobre guerra comercial

A China é a maior parceiro comercial do Brasil hoje, há muitos anos já. Então, como é que você vai prescindir disso? Os Estados Unidos têm a tecnologia de ponta que ninguém domina no nível que eles dominam. Porque depois ficou assim: 'Ah, o Brasil escolhe a China ou escolhe os Estados Unidos? O presidente Lula não vai fazer essa escolha.

Fernando Haddad, ministro da Fazenda

A recusa de escolher entre um e outro é uma característica que faz parte do perfil do próprio Lula, que é um conciliador, disse o ministro.