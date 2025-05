Josias: Haddad deixa claro que governo aproveita confusão de Trump

Ele deixou muito claro que, do ponto de vista do Brasil, essa confusão e balbúrdia provocadas por Donald Trump oferecem oportunidades, e o governo está se empenhando para aproveitá-las, sem desprezar o comércio com os EUA e aproveitando as oportunidades que podem surgir na China e em relação ao acordo entre a União Europeia e o Mercosul.

Haddad faz uma leitura adequada do comportamento do Trump. São nítidas as disfuncionalidades da economia americana. Trump está tentando resolvê-las, mas de maneira equivocada. É muito claro que os EUA precisam resolver seu déficit crônico na balança de pagamentos e seu déficit fiscal, com juros em um patamar muito mais alto do que o desejável por muito tempo. Josias de Souza, colunista do UOL

Para Josias, Haddad evidenciou que a esquerda trabalha apenas com o nome de Lula para a disputa eleitoral em 2026.

Do ponto de vista político, soubemos pela manifestação do Haddad que foi potencializada a convicção de que a esquerda não tem outra alternativa senão o Lula.

São aspectos diferentes, mas o ministro iluminou vários caminhos políticos e econômicos. A entrevista foi interessante por conta disso. Josias de Souza, colunista do UOL

Landim: Haddad comete sincericídio ao criticar juros altos

Embora tenha destacado o trabalho de Gabriel Galípolo na presidência do Banco Central, Fernando Haddad cometeu um "sincericídio" ao criticar as elevadas taxas de juros no Brasil, avaliou a colunista Raquel Landim.