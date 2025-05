Landim: Haddad comete sincericídio ao criticar juros altos

Haddad sabe que será uma negociação delicada. Atrás das câmeras, ele disse que a perspectiva mais para setembro. O ministro está empenhado e acha o projeto justo e meritório porque é preciso cobrar mais imposto de renda daqueles que ganham mais.

É uma briga que o governo está disposto a comprar, apesar de ela ser muito delicada no Congresso Nacional. Estão vindo ideias diferentes; o PP trouxe uma com o senador Ciro Nogueira e há um projeto que ressuscita outra lá da gestão do Paulo Guedes [ex-ministro da Economia de Jair Bolsonaro], que o governo está rebatendo. Há uma briga bem interessante vindo por aí no projeto do IR. Raquel Landim, colunista do UOL

Landim destacou a sutileza do ministro ao se queixar dos juros altos e questionou a política do governo em atribuir suas dificuldades na área econômica à "herança" de gestões anteriores.

Outra coisa que me chamou atenção foi um quase sincericídio do Haddad sobre os juros. Ministro da Fazenda não gosta de falar sobre juros porque isso é assunto do Banco Central, mas ele se soltou ao ser questionado.

Ele disse que não gosta de juro alto e que ele está altíssimo. Haddad respeitou o trabalho de Gabriel Galípolo e disse que ele é um presidente do BC da confiança dele e do presidente Lula, mas atribui as decisões que Galipolo está tomando ao fato de ele ter herdado um histórico do Roberto Campos Neto.