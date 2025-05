Moeda chinesa tem 'dois nomes' e estampa rosto de líder comunista

O renmimbi foi introduzido no país em 1947, pelo Banco do Povo da China. Enquanto ele carrega o nome oficial da moeda e é usado para falar sobre políticas monetários, yuan expressa e compara o valor dos bens e serviços, como os preços das coisas que os cidadãos compram e contratam no dia a dia.

Rosto de Mao Tsé-Tung e edificações. As notas de yuan podem ser de 1, 5, 10, 20, 50 e 100. Todas levam a figura do líder comunista Mao Tsé-Tung de um lado e uma edificação emblemática da China do outro, junto de alguma planta específica. Também são emitidas moedas de 1, 2 e 5 yuan.

Quais as edificações e as flores? Lago do Oeste e orquídea na cédula de um yuan. Monte Tai e narciso na cédula de cinco yuan. Rio Yang-tsé e hibisco na cédula de dez yuan. Cidade de Guilin e flor de lótus na cédula de 20 yuan. Palácio de Potala e crisântemo na cédula de 50 yuan. Grande Salão do Povo e ameixeira na cédula de 100 yuan.

Moeda chinesa se fortaleceu

As ações asiáticas fecharam em alta hoje, e a moeda chinesa se fortaleceu. Tudo isso foi reflexo do acordo anunciado entre o país e os Estados Unidos para reduzir, gradualmente, as tarifas recíprocas que ameaçavam a economia global.

Redução gradual. Por 90 dias, as tarifas dos EUA sobre as importações chineses vão cair de 15% para 30%. Já as taxas da China sobre os produtos norte-americanos vão de 125% para 10% no mesmo período.