Petrobras supera expectativas com lucro de R$ 35,2 bilhões, alta de 48,6%

A estatal disse que o balanço refletiu efeitos da melhora no resultado financeiro, positivo em R$ 10,6 bilhões. O montante foi "beneficiado pela valorização de 7% do câmbio no fim do período, refletindo os efeitos da variação cambial sobre as dívidas entre a Petrobras e suas subsidiárias no exterior", afirmou a Petrobras.

Os eventos exclusivos no trimestre tiveram um impacto positivo de R$ 17,6 bilhões. O comunicado destaca que eles são explicados por um ganho de R$ 18,36 bilhões com variação cambial do real frente ao dólar, parcialmente compensado pelo imposto de renda e contribuição social sobre estes efeitos, que gerou gastos de cerca de R$ 6 bilhões, além de outros eventos não recorrentes.

O primeiro trimestre de 2025 foi marcado por resultados positivos que refletem a forte atuação da Petrobras. Geramos um maior fluxo de caixa, principalmente devido ao aumento de 5% no volume de produção em relação ao trimestre anterior. Esse avanço na produção refletiu-se no Ebitda, que cresceu 46% em comparação com o 4T24

Fernando Melgarejo, diretor financeiro e de relacionamento com investidores em comunicado nesta segunda (12)

Por outro lado, a receita financeira da Petrobras registrou uma queda de 36,5% ante o primeiro trimestre de 2024. O total de receita foi de R$ 1,74 bilhão, também um recuo em 31,5% na comparação com o período de outubro a dezembro. O destaque negativo do indicador ocorreu com a piora da receita com aplicações financeiras e títulos públicos.

Anúncio de dividendos

Segundo a estatal, o Conselho de Administração aprovou o pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) intercalares em reunião realizada nesta segunda-feira. O pagamento equivale a R$ 0,90916619 por ação ordinária e preferencial e será pago em duas parcelas pela Petrobras.