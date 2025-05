App do INSS vai informar amanhã segurado que teve desconto no benefício

A partir de amanhã, os aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) que tiveram descontos no seu benefício por associações começam a ser notificados pelo aplicativo "Meu INSS" ou telefone 135. Os pedidos de ressarcimento para os descontos que não foram autorizados só vão começar a ser feitos a partir de quarta-feira, também no mesmo aplicativo. Os detalhes dos valores descontados também estarão disponíveis apenas na quarta-feira, 14.

O UOL explica toda a situação e traz um passo a passo de como baixar o aplicativo, caso você ainda não tenha.

O que vai acontecer

Amanhã, 13 de maio: INSS começa a disponibilizar, no aplicativo "Meu INSS", informação para quem teve dinheiro descontado - de forma indevida ou não.