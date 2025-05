Amanda Klein: Com mudança do cenário externo, ata do Copom envelhece mal

O novo acordo tarifário entre Estados Unidos e China mudou o cenário externo econômico, e a ata do Copom, divulgada hoje, pode rapidamente envelhecer mal, disse a apresentadora Amanda Klein no Mercado Aberto de hoje.

Se a ata da reunião anterior do Copom envelheceu bem, como disse o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, a atual pode rapidamente tornar-se ultrapassada. O BC apostou as fichas na perspectiva de que a deterioração do quadro externo, o aumento da incerteza e risco de recessão derivados das tarifas produziria um ambiente desinflacionário no Brasil.