Após prejuízo, Correios anuncia corte de gastos de R$ 1,5 bi que inclui PDV

Os Correios anunciaram um corte de gastos de R$ 1,5 bilhão após prejuízo de R$ 2,59 bilhões registrado no ano passado.

Entre as medidas anunciadas, está um PDV (plano de desligamento voluntário), revisão da estrutura da sede da empresa - com corte de pelo menos 20% no orçamento de funções -, e retorno ao regime de trabalho presencial a partir de 23 de junho de 2025.

O que aconteceu

Correios tiveram prejuízo de R$ 2,6 bilhões. A informação consta em relatório de administração divulgado na última sexta-feira (9) no DOU (Diário Oficial da União). " O cenário apresentado revela desempenho financeiro negativo, com prejuízo de R$ 2,6 bilhões", diz trecho do documento de cinco páginas.