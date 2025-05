Saque-aniversário do FGTS: veja todas as datas de pagamento em 2025

O cronograma para os saques da modalidade aniversário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) em 2025 já foi publicado pelo governo federal. Os valores podem ser retirados de acordo com o mês de nascimento do trabalhador — ou seja, quem faz aniversário em janeiro já está apto a sacar.

Cronograma do saque-aniversário em 2025

Janeiro: de 2 de janeiro a 31 de março

Fevereiro: de 3 de fevereiro a 30 de abril

Março: de 3 de março a 30 de maio

Abril: de 1º de abril a 30 de junho

Maio: de 2 de maio a 31 de julho

Junho: de 2 de junho a 29 de agosto

Julho: de 1º de julho a 30 de setembro

Agosto: de 1º de agosto a 31 de outubro

Setembro: de 1º de setembro a 28 de novembro

Outubro: de 1º de outubro a 30 de dezembro

Novembro: de 3 de novembro de 2025 a 30 de janeiro de 2026

Dezembro: de 1º de dezembro de 2025 a 27 de fevereiro de 2026

Como funciona o saque-aniversário do FGTS