China abre 5 novos mercados a produtos agropecuários do Brasil, diz Fávaro

São três acordos firmados entre o Ministério da Agricultura e a Administração Geral das Alfândegas da China (GACC). Isso representa a abertura de cinco novos mercados para a agropecuária brasileira, além da cooperação bilateral nas medidas sanitárias e fitossanitárias que aumentam a segurança dos alimentos comercializados entre os países. Chegamos a 362 mercados abertos para o agronegócio brasileiro .

Carlos Fávaro, ministro da Agricultura

Liberação ocorre um dia após anúncio de investimento de R$ 27 bilhões por empresas chinesas. Uma dessas empresas, a Meituan, vai entrar no Brasil para concorrer, principalmente, com o iFood.

Já havia expectativa de autorização da China para importação de DDGs, observou o Estadão. Também havia expectativa para o anúncio das aberturas para entrada de miúdos de aves (em especial coração e fígado), carne de pato e peru.

A pauta bilateral entre Brasil e China inclui mais de 50 itens em negociação no âmbito do setor agropecuário. A China é hoje o principal destino das exportações de produtos agropecuários do Brasil, perfazendo cerca de um terço dos embarques anuais do agronegócio brasileiro.

As vendas de produtos agropecuários ao mercado chinês somaram US$ 49,7 bilhões em 2024. Entre esses itens estão complexo soja, carnes, produtos florestais e algodão.