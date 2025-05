Dólar recua com ata do Copom e inflação dos Estados Unidos no radar

Inflação dos Estados Unidos atrai olhares do mercado. O dado a ser divulgado pode determinar a condução da política monetária norte-americana. A atual taxa de juros dos EUA é vista pelo presidente dos EUA, Donald Trump, como restritiva para o desenvolvimento econômico do país.

Ata do Copom também aparece no radar do mercado. O documento apresentado pelo BC (Banco Central) confirmou o compromisso de utilizar os juros básicos para conter a inflação. Ainda assim, deixou em aberto o fim do ciclo de alta da Selic ao citar incertezas com o "tarifaço" de Trump e a política fiscal.

Olhares seguem voltados para acordo entre China e EUA. Após o "tarifaço" do presidente dos EUA, Donald Trump, e a retaliação de Pequim, representantes das duas maiores economias do mundo se reuniram. Ficou definido a redução das tarifas alfandegárias por 90 dias.