Vinda de gigante chinesa rival do iFood ao Brasil empolga setor

A operação brasileira deve começar ainda em 2025. O foco inicial será no delivery de comida. São estimados 100 mil postos de trabalho indiretos, além da instalação de uma central de atendimento no Nordeste, com até 4 mil vagas diretas, segundo dados do governo.

No Brasil, a Meituan estreará com a Keeta, marca internacional criada em 2022. O braço da gigante chinesa atualmente oferece serviços de entrega de alimentos em Hong Kong e na Arábia Saudita, onde vem se destacando por entregas rápidas e com preços acessíveis.

Ainda não está claro como a Meituan vai gastar os bilhões que pretende investir no Brasil. Segundo informações do jornal O Globo, a maior parte dos recursos tende a ser consumida com subsídios a consumidores e restaurantes, como taxa de entrega reduzida e marketing agressivo.

Estamos ansiosos para trazer o Keeta ao Brasil, com o objetivo de melhorar a experiência dos consumidores, impulsionar o crescimento dos restaurantes parceiros, e gerar mais oportunidades para entregadores em todo o país

Wang Xing, fundador e CEO da Meituan

Nova era para o delivery no Brasil

Para especialistas, a entrada da Meituan inaugura uma nova fase no mercado de delivery brasileiro. Segundo o Instituto Foodservice Brasil, o setor passa por um ponto de virada, após anos de retração pós-pandemia e queda de tráfego, de -3% em 2024 na comparação com o ano anterior. O crescimento atual se sustenta quase exclusivamente no aumento do ticket médio (+4%) devido à carestia dos alimentos. Em 2024, o grupo de alimentos e bebidas do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) fechou com alta de 7,60%.

Nesse contexto, a chegada de uma gigante como a Meituan é vista como um elemento "disruptivo", capaz de reaquecer a competição. "O delivery vive um reaquecimento mas com uma nova racionalidade, mais centrado em rentabilidade, diversificação e diferenciação", afirma a vice-presidente do Instituto Foodservice Brasil, Ingrid Devisate.