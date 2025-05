PagBank engaja mais clientes, vê lucro subir 6% e começa a pagar dividendos

O PagBank está buscando atrair mais clientes que invistam em seus produtos. Esse dinheiro é combustível para o banco emprestar mais e crescer. Cerca de 23% dos clientes ativos do banco também utilizam seus produtos de investimento.

A gente continua investindo muito em três atributos que nos diferenciam nesse mercado. Um é a confiabilidade e a solidez do PagBank, que tem rating AAA por duas agências de risco, balanço sólido e índice de Basileia quase sem paralelo no mercado. O outro é a simplicidade, a facilidade e até a diversidade de opções para o cliente investir. E, terceiro, rendimentos que ultrapassam muito os bancos tradicionais do mercado. A gente conseguiu, com isso, incluir uma população grande que nunca tinha investido antes e investiu pela primeira vez através do PagBank.

Alexandre Magnani, presidente executivo do PagBank

Remuneração aos acionistas

Pela primeira vez desde a sua abertura de capital, em 2018, o PagBank vai distribuir lucro aos acionistas na forma de dividendos. O pagamento, de valor total de R$ 250 milhões, será feito em 6 de junho.

O banco também anunciou que pretende pagar dividendos de 10% do lucro líquido todo ano. Essa distribuição está sujeita às condições de mercado e precisa ser aprovada pelo conselho de administração.

Até agora, a principal remuneração do PagBank aos acionistas vinha sendo feita como recompra de ações. Essa tática leva ao aumento do preço dos papéis e, quando há também cancelamento das ações recompradas, os investidores ficam com uma fatia maior da companhia.