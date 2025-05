INSS: Se necessário, haverá atendimento em agências para vítimas de fraude

O presidente disse, no entanto, que não descarta abrir as agências para esses atendimentos caso seja necessário. "Vamos monitorar os atendimentos e, se for necessário, vamos abrir os canais presenciais", declarou.

'Mais de R$ 1 bilhão já foram apreendidos para ressarcimento'

Waller disse que as notificações de hoje foram para todos os 9 milhões de beneficiários que já tiveram algum desconto associativo, devido ou indevido. Ele disse que se 100% dessas pessoas tivessem sido vítimas de fraude, o ressarcimento ficaria em R$ 5,9 bilhões. A expectativa, porém, é que esse número seja bem menor, porque os descontos associativos começaram em 1994, e as fraudes, em 2019. "Precisamos verificar quantas pessoas foram efetivamente fraudadas."

Ele disse que, até o momento, foi apreendido mais de R$ 1 bilhão em bens e valores das associações investigadas. Esse valor será usado para pagar parte das pessoas lesadas. Se for necessário, Waller disse que o INSS entrará com ações judiciais para garantir o pagamento.

Segundo o presidente do INSS, o governo entrará com a diferença apenas se essas apreensões não forem suficientes.

Ao menos 9 milhões de beneficiários do INSS tiveram dinheiro descontado por mensalidades associativas. Investigação da Polícia Federal mostrou que algumas associações estavam fazendo cobranças irregulares, sem autorização dos aposentados ou pensionistas.