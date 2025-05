INSS começa a avisar hoje quem teve descontos em aposentadoria

Para fazer o login no sistema é necessário ter cadastro no Gov.br. Se você já usou algum outro aplicativo, já deve ter a conta cadastrada. Aí é só seguir o procedimento normal de login.

Passo 7: Observe o ícone do sino

Passo a passo para baixar o aplicativo Meu INSS Imagem: Reprodução

Após o login, a página principal do aplicativo mostra uma tela com alguns serviços básicos. Na barra azul superior, é possível ver o ícone de notificações (o sino circulado em amarelo na imagem). É ali que vai vir a notificação se você tem direito ao ressarcimento ou não. A partir daí, é necessário aguardar as instruções que vão ser passadas por meio do app.

O que aconteceu

Pelo menos 9 milhões de beneficiários tiveram dinheiro descontado ilegalmente, segundo balanço do INSS. A fraude envolvia cobrança de "mensalidade associativa" e foi descoberta pela Polícia Federal após investigações. Essa contribuição é paga para que aposentados e pensionistas façam parte de uma associação, sindicato ou entidade de classe.