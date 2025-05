Salário mínimo em 2025 passou por reajuste; veja valor atualizado

Com a atualização, o valor subiu R$ 106, o que representa um reajuste de 7,5%, superando a inflação acumulada no período. No entanto, o montante ficou abaixo do previsto devido à política de contenção de despesas aprovada no fim de 2024.

Alteração na fórmula de cálculo

Anteriormente, o reajuste era feito com base na inflação medida pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) — índice mais vantajoso para os trabalhadores do que o IPCA — somado à variação do PIB (Produto Interno Bruto). Se essa metodologia antiga ainda estivesse em vigor, o salário mínimo teria subido para R$ 1.525.

A nova regra adicionou um limite máximo de aumento de despesas, fixado em 2,5%. Portanto, mesmo que o PIB registre crescimento superior, como 3,2%, esse teto passa a restringir o reajuste.

Como o salário mínimo é utilizado para calcular o valor de aposentadorias e benefícios pagos pelo INSS, além de outros auxílios sociais, o governo busca evitar reajustes muito elevados que possam pressionar ainda mais o orçamento federal, especialmente em períodos de ajustes fiscais.