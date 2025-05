Amanda Klein: Bolsa na máxima histórica e dólar em queda

Para a apresentadora, neste cenário tudo indica que os países emergentes devem ganhar mais destaque, e no Brasil, a alta dos juros pode ser interrompida pelo Copom.

Nesse cenário de menos protagonismo americano, os emergentes devem se destacar. O dólar pode perder um pouco da sua hegemonia, segundo o Alfaz, em um mundo mais fragmentado.

No Brasil, a incerteza externa, ao que tudo indica, levará o Copom a interromper a alta dos juros, como apontou a alta ontem. Parte do mercado espera por uma pausa com taxas elevadas por mais tempo, que é o 'higher for longer', e outra acha que ainda há espaço para uma dose adicional, assim de 0,25% em junho.

Amanda Klein

O Mercado Aberto vai ao ar de segunda a sexta-feira no UOL às 8h, com apresentação de Amanda Klein, antecipando os principais movimentos do mercado financeiro.

Veja a íntegra do programa: