Carteira de Identificação da Pessoa Autista: para que serve e como emitir

A Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea) foi criada com base em uma lei federal para garantir prioridade no atendimento e acesso a serviços públicos e privados, em especial nas áreas de saúde, educação e assistência social.

Para que serve e como emitir

O documento tem validade em todo o país. É uma ferramenta que facilita o reconhecimento das necessidades específicas dessas pessoas e promove um tratamento mais humano e inclusivo. Pode ser apresentada, por exemplo, em filas de bancos, supermercados e hospitais.

A carteira elimina a necessidade de carregar laudos para comprovar a condição. Isso ajuda a evitar constrangimentos e acaba facilitando também o dia a dia dos acompanhantes de pessoas autistas. A validade é de cinco anos.