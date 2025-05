Cuidado para não cair em golpe ao pedir ressarcimento do INSS

A partir disso, a associação responsável pelas deduções terá 15 dias para provar que a vinculação foi legítima ao INSS ou, então, para devolver o que foi descontado. O processo será automático e o valor será depositado na conta do beneficiário. Todo o processo será automatizado pelo INSS e não será preciso enviar nenhum documento.

Como irá funcionar o ressarcimento

Haverá área própria para isso. Será disponibilizada funcionalidade direta e simplificada por meio do serviço "Consultar descontos de entidades associativas", por meio dos seguintes canais: "Meu INSS", pelo aplicativo ou site, e Central de Atendimento 135.

Somente o beneficiário ou seu representante legal poderão acessar o serviço.

Para as entidades, também haverá área própria. Será disponibilizado o Portal de Desconto de Mensalidades Associativas - PDMA para as entidades associativas com Acordo de Cooperação Técnica que receberam mensalidade associativas de beneficiários do INSS no período entre março de 2020 e março de 2025. Elas devem se cadastrar, para receberem as notificações sobre descontos contestados.

Assim que o desconto contestado foi notificado pelo PDMA à entidade associativa, ela terá quinze dias úteis para comprovar a regularidade do desconto. A associação precisará apresentar documento de identidade de seu associado, com foto, termo de filiação sindical ou associativa, e termo de autorização de desconto no benefício. Se não provar a regularidade do desconto, precisará comprovar a restituição do valor descontado diretamente ao beneficiário, ou informar que o desconto é o objeto de ação judicial.