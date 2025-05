Dólar opera em leve queda após fechamento no menor patamar em sete meses

Tarifas e inflação dos EUA guiam a queda. Permanece no radar do mercado financeiro a trégua comercial entre a China e os Estados Unidos, que interrompeu as cobranças sobre as importações das duas maiores economias do mundo por 90 dias. Também pesa no ambiente de negócios a perda de força da inflação norte-americana em abril, com alta abaixo das expectativas.