Grana Sem Drama: Cinco hábitos que te impedem de sair do sufoco financeiro

Se, todo mês, você passa por uma luta para pagar as contas, e o salário fica no limite dos gastos - com pouco ou nenhum dinheiro sobrando para guardar e investir -, então está na hora de rever os seus hábitos.

Em muitos casos, o sufoco financeiro é resultado de uma bola de neve de condutas desregradas, que não te fazem perceber o valor exato dos seus gastos.