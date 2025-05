GWM, Meituan e outras: que empresas chinesas investirão R$ 27 bi no Brasil

A Apex destaca a posição do Brasil como líder global em fontes renováveis. Tanto a agência como o governo federal buscam garantir uma plataforma de atração de investimentos para os setores do chamado complexo de Energias Renováveis, e a China é considerada um parceiro estratégico na agenda. O parque industrial também será um centro de inovação, colaborando com universidades e centros de pesquisa brasileiros para desenvolver novas tecnologias sustentáveis.

Mixue: R$ 3,2 bilhões em bebidas e sorvetes

A Mixue, maior rede de bebidas e sorvetes da China, também fez parte do pacote de investimentos. Serão R$ 3,2 bilhões destinados à chegada e expansão de suas lojas no Brasil. Fundada em 1997, a empresa é conhecida por seus sorvetes e bebidas "bubble tea", com preços acessíveis lá fora e uma estratégia de expansão agressiva.

A Mixue possui mais de 45 mil lojas no mundo e agora planeja abrir unidades no Brasil. A operação deve gerar cerca de 25 mil empregos até 2030. A companhia chinesa ganhou a imprensa internacional após reportagem do The Wall Street Journal apontar que a marca tornou-se a maior rede de alimentos e bebidas do mundo, superando gigantes como McDonald's e Starbucks, que contabilizavam cerca de 41 mil e 40 mil lojas, respectivamente, no final do ano passado. Será a primeira rede de fast food chinesa no Brasil.

CGN: R$ 3 bilhões em energia renovável

A CGN, empresa estatal chinesa de energia, anunciou um investimento de R$ 3 bilhões na criação de um hub de energia renovável no estado do Piauí. O projeto incluirá a instalação de parques eólicos, solares e de armazenamento de energia, com capacidade instalada de 1,4 gigawatts. O hub gerará mais de 5 mil empregos durante a construção e terá um impacto considerável na geração de energia limpa para o Brasil.