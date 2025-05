Quase 500 mil pedem ressarcimento ao INSS, e 41 entidades são notificadas

Descontos de abril estão bloqueados. "Foi descontado no último mês, e será ressarcido, R$ 292 milhões na próxima folha [de pagamento], que começa a rodar no final do mês", disse o presidente. Ele explicou que os descontos do mês passado não foram repassados às entidades após bloqueio pelo INSS.

Estamos fazendo um pente fino nos descontos associativos. Se ele retornar, serão regras totalmente diferentes, e começaremos do zero.

Gilberto Waller, presidente do INSS

Como pedir a devolução: