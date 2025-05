Investimento em publicidade digital cresce 60% desde 2020, diz estudo

Essa mudança sugere alguns aprendizados. Primeiramente, o mercado parece ter entendido que não é eficaz concentrar todos os esforços na Black Friday. Em segundo lugar, mostra uma maturidade, como que as marcas vêm buscando uma presença contínua nos canais digitais, mantendo essa comunicação constante com o consumidor.

Afinal, tentar construir uma reputação apenas na Black Friday pode acabar levando o consumidor a questionar a origem e a autenticidade da marca ou do produto, o que quer que seja.

Denise Porto Hruby

O Mercado Aberto vai ao ar de segunda a sexta-feira no UOL às 8h, com apresentação de Amanda Klein, antecipando os principais movimentos do mercado financeiro.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: