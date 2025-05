Entenda em três pontos por que a Bolsa brasileira atingiu nível recorde

1 - Tarifaço de Trump

Mercado reage otimista com acordo entre China e EUA. A trégua nas cobranças entre as duas maiores economias do mundo reduziu os temores de guerra comercial. Mesmo válida por apenas 90 dias, a negociação foi vista como positiva para as empresas nacionais.

Negociação comercial valorizou preço das commodities. O acordo entre as duas potências fez o preço do barril de petróleo e do minério de ferro saltarem. As variações positivas puxaram os ganhos das ações da Petrobras e da Vale, as duas empresas com maior peso no Ibovespa.

2 - Ata do Copom

Analistas observam o fim do ciclo de alta da taxa Selic. A percepção a partir da ata do Copom (Comitê de Política Monetária) do BC (Banco Central) também animou o mercado financeiro. Conforme a perspectiva, a taxa básica de juros deve persistir em 14,75% ao ano por um período prolongado.

Sinalização foi positiva para as ações do setor bancário. Com expectativa de fim do ciclo de aperto monetário, os papéis do Banco do Brasil (+2,03%), Itaú (+1,23%), Bradesco (+1,98%) e Santander (+1,81%) acompanharam o desempenho positivo da Bolsa nacional.