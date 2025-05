INSS libera hoje consulta a descontos em folha e pedido de ressarcimento

A partir de hoje, o beneficiário do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) pode consultar, com todos os detalhes, quais são os valores que são descontados do contra cheque por associações, e notificar o órgão se algum dinheiro está sendo indevidamente cobrado.

Essa é a terceira etapa do plano do INSS para ressarcir aposentados e pensionistas que tiveram descontos feitos de forma ilegal por diversas associações, após a situação ter sido descoberta pela Polícia Federal durante um inquérito. A previsão é que os valores comecem a ser pagos a partir de 26 de maio, segundo estimativa do INSS ao UOL.

O que aconteceu

9,4 milhões de pessoas tiveram dinheiro descontado do benefício com "mensalidade associativa", segundo balanço do INSS. No entanto, alguns dos descontos eram irregulares e a fraude foi descoberta pela Polícia Federal após investigações. Essa contribuição seria paga para que aposentados e pensionistas façam parte de uma associação, sindicato ou entidade de classe - mas muitas dessas associações eram apenas de fachada.