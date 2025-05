Golpe do Saque Social: Fraude simula benefício para roubar dados e dinheiro

Ao concluir a transferência, a pessoa não recebe qualquer dinheiro e tem os dados expostos. Muitas vezes o esquema é associado a programas como o Bolsa Família, o saque digital do FGTS e o programa de Valores a Receber do Banco Central.

No caso do Bolsa Família, beneficiários devem estar cadastrados no CadÚnico. A inscrição é realizada presencialmente em postos de atendimento da assistência social dos municípios, como os CRAS (Centros de Referência de Assistência Social). Não há qualquer cobrança de taxa para a liberação do pagamento.

O Banco Central também já alertou para golpes do sistema de valores a receber. A consulta é feita exclusivamente no site valoresareceber.bcb.gov.br e não há cobrança. O BC reforça que não entra em contato com as pessoas para confirmar dados ou enviar links.

Já o saque digital do FGTS é realizado por meio do Aplicativo FGTS. Os serviços são gratuitos e permitem a consulta de valores disponíveis para retirada, além da indicação de uma conta para receber a quantia. Vale lembrar que o saque só é permitido em determinadas situações previstas em lei.