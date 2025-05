Amanda Klein: As bolsas brasileiras podem subir mais e o dólar cair?

A apresentadora Amanda Klein conversou com analistas econômicos em busca de respostas após o agitado início de semana do mercado mundial, questionando se as bolsas brasileiras podem subir ainda mais, e o dólar ter nova queda.

Saí em busca de algumas respostas, e o que analistas me disseram é que a alta do Ibovespa no mês reflete em grande parte a alta das bolsas globais. Estão todas no modo 'risk on', quer dizer tomando risco com a desescalada das tensões tarifárias.