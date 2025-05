Apple segue como marca mais valiosa do mundo; ChatGPT estreia no ranking

A edição de aniversário de 20 anos do estudo ainda mostra que marcas disruptivas impulsionam valor no longo prazo. Segundo o estudo, algumas representantes disto neste ano são as estreantes Stripe, plataforma de serviços financeiros, Chipotle, rede de restaurantes, (nas posições 85 e 86, avaliadas em US$ 26,127 e US$ 26,125 bilhões respectivamente) e ChatGPT, em 60º lugar, avaliada em US$ 43,5 bilhões.

As marcas inovadoras acompanham as necessidades dos consumidores ou as redefinem inteiramente e têm remodelado o Top 100 Global nas últimas duas décadas. As mais bem-sucedidas, por exemplo, como Apple, Amazon, Google e Microsoft, há muito se afastaram da sua base de produtos original.

Milton Souza, CEO da divisão Insights da Kantar Brasil

Confira o top 10 do ranking Kantar BrandZ 2025: