Deco, da Bolovo: 'Pensar em para quem estou criando tira a espontaneidade'

Ele, que atua como diretor criativo da marca, contou ao "Divã de CNPJ" que, apesar de ser uma marca divertida e com uma narrativa de descontração, administrar um negócio como este tem os dilemas de qualquer empresa. "A Bolovo me proporciona muitas coisas, e todo relacionamento tem crise. Não existe o 'é legal o tempo todo'".

Antes de ter qualquer emprego, a Bolovo como ideia e empresa já existia na vida de Deco e Lucas, sócio-fundadores da empresa.

Com o conceito da Bolovo, eu sou abençoado até o dia da minha morte. "Go Out Make Some Memories" eu vou morrer acreditando e fazendo isso. Deco Neves

A estratégia para lidar com a sensação de que às vezes aquele negócio não é para você, na visão de Deco, é entender que a empresa passa por fases e tem necessidades diferentes em cada uma delas. O papel do gestor, nesse caso, é aprender a lidar com esses momentos.

Aí vêm vários aprendizados da vida. Aprender que eu preciso mudar junto com a Bolovo e fazer essas alterações na minha existência como empresário dentro da empresa sem mexer no que é inegociável. Deco Neves

Deixar a perfeição de lado é um dos elementos que Deco trouxe no pacote de mudanças ao longo dos anos. Mesmo com a vontade de fazer o melhor em conteúdo, design e narrativa, a exigência impedia que ele saboreasse pequenas vitórias ao longo do processo que é criar jaquetas, camisetas, shorts e bonés. "Esse lugar de aprender a saborear as minhas vitórias mudou a percepção de como eu vejo a Bolovo, de lidar melhor com fases difíceis".