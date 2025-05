Dólar abre em leve queda com espera por dados econômicos dos EUA

O dólar opera em leve queda em meio à expectativa por dados da economia norte-americana que podem alterar o rumo dos juros nos EUA. Às 9h40, o dólar recuava 0,3% e era vendido por R$ 5,616.

O que aconteceu

Dólar comercial apresenta desvalorização. A variação momentânea da moeda norte-americana ante o real reverte parte dos ganhos da véspera e reaproxima a divisa dos R$ 5,60.

Ontem, a moeda dos EUA subiu 0,42%. A variação positiva aconteceu após o fechamento do dólar no menor patamar desde outubro do ano passado. Mesmo com a alta, a moeda norte-americana permanece negociada abaixo de R$ 5,65.