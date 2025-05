Países testam escala que dá um fim de semana prolongado a cada duas semanas

Para empresas que consideram o 4x3 muito radical, este pode ser um bom meio-termo. A Universidade de Aberdeen, no Reino Unido, oferece o "nine-day fortnight" aos seus funcionários como uma opção a que o trabalhador pode se candidatar. No entanto, ele não diminui o número de horas trabalhadas o mês. É apenas um esquema de compressão de horas: ou seja, em vez de trabalhar 40 horas semanais em 5 dias, o indivíduo pode trabalhar 80 horas em nove dias —fazendo jornadas de 8h53 ao dia em vez de apenas oito horas, por exemplo.

Mas esta não é a única maneira de adotar o esquema. O governo britânico considera oficialmente "nine-day fortnight" uma escala comprimida, nos moldes oferecidos pela Universidade de Aberdeen. Mas ele se enquadra na categoria de "trabalhos flexíveis", o que significa que a empresa ou o funcionário pode customizar como estas horas serão cumpridas. É possível trabalhar 10 horas em um dia e menos no outro também se a carga horária total for satisfeita nos nove dias —e ambas as partes estiverem de acordo.

É importante frisar que em nenhuma modalidade do "nine-day fornight" há a redução do salário do empregado. O motivo? O número de horas trabalhadas por semana ou mês não cai.

Qual é o impacto do "nine-day fortnight" onde já se adota?

Exagerar nas jornadas diárias para conquistar a folga sonhada pode ser uma cilada silenciosa. Especialistas, como da agência de recrutamento britânica Reed, apontam que o bem-estar físico e mental do empregado é uma via de mão dupla. Enquanto há quem se beneficie deste novo arranjo, quem assume uma carga horária maior em um dia pode acabar vítima de fadiga e burnout, em longo prazo, para conseguir a folga extra. Portanto, a Universidade de Aberdeen recomenda que chefes que não estimulem funcionários a ultrapassar mais do que uma jornada de nove horas ao dia.

A Câmara do Condado de Essex, no Reino Unido, emprega a nova escala de maneira opcional para funcionários públicos que antes cumpriam cerca de 7h30min ao dia. Este funcionário passa a trabalhar cerca de 8h10min horas diárias, com uma hora de almoço. A pausa, nem que seja para um café, durante o dia também é indispensável quando se assume jornada maior.