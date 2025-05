INSS irá estudar atendimento a áreas remotas, diz ministro da Previdência

Governo também vai avaliar dar preferência para pessoas com deficiência. O apontamento foi dado pela senadora Mara Gabrilli (PSD).

91% de todos os acessos ao INSS já são pelo app. A minoria dos aposentados e aposentados fazem consulta presencialmente, segundo o ministro.

As agências vão ficar lotadas, isso vai ficar tumultuado, os aposentados vão ter dificuldade? Então é importante dizer isso. 91% de todos Os acessos ao INSS hoje em dia já são pelo MEU INSS. São 89,5 milhões de acessos por mês. 7% se comunicam pela Central 135 e hoje em dia apenas 2% pelas agências.

Wolney Queiroz Maciel, ministro da Previdência Social

Infraestrutura em agências vai ser modificada para atender público presencialmente. "O presidente Gilberto Wallace já está preparando uma infraestrutura nas agências com acolhimento, com atendimento, com boa informação, informação simples, direta, uma comunicação amigável para esse pequeno percentual que precisa recorrer às agências do INSS", disse o ministro.

Ministro diz que brecha levou a alta na fraude ao INSS

Medida provisória de 2019 previa revalidação anual de autorizações para descontos de empresas, mas acabou sendo alterada. "(A MP) impediria, naquele momento era o que se buscava, que houvesse esses descontos de forma permanente. Ou seja, que alguém tivesse autorizado o desconto por um ano e passasse 10 anos sendo descontado", explicou o ministro.