Já dá para falar em estabilização da inflação, diz CEO da Bradesco Asset

O economista explicou alguns motivos que ajudam nesta desaceleração inflacionária no Brasil, mas alertou que ainda há um longo caminho a ser percorrido neste novo rumo do mercado global.

A gente estava com um cenário mais negativo de desaceleração, agora não tão negativo por conta do acordo que pode se concretizar entre Rússia e EUA, mas mesmo assim alguma desaceleração faz com que isso ajude a gente. O dólar também um pouco mais fraco tende a ajudar, e a gente está com muito juro, é inegável que a política monetária está bastante restritiva, então isso começa a fazer efeito.

Mas temos um longo caminho a percorrer e a gente continua naquela dinâmica de Banco Central com política monetária contracionista, política fiscal expansionista, vamos ver qual efeito está dominando.

Precisamos ver o que que vai ter de política fiscal ou outras políticas que o governo pode querer implementar para manter um crescimento na economia acelerada, que pode impactar e talvez prolongar um período de juros alto. Eu acho que não vão aumentar mais juros, mas prolongar o período de juro alto.

Bruno Funchal

