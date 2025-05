Novo valor do salário mínimo 2025 já está em vigor; veja reajuste

O novo piso representa um aumento de R$ 106 em relação ao valor anterior, o que equivale a um reajuste de 7,5%, percentual acima da inflação registrada no período. No entanto, o valor final ficou abaixo do esperado devido a medidas de contenção de gastos aprovadas no final de 2024.

Alteração na fórmula

Anteriormente, o cálculo do salário mínimo levava em conta a reposição da inflação pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) — mais favorável ao trabalhador do que o IPCA, índice oficial — somada à variação do PIB (Produto Interno Bruto). Com essa regra antiga, o valor subiria para R$ 1.525.

A nova metodologia incluiu um limite de aumento nas despesas federais de 2,5%, independentemente da variação do PIB. Ou seja, mesmo que o PIB cresça 3,2%, só será aplicado o teto de 2,5% no cálculo do salário mínimo.

Esse piso nacional tem impacto direto nos valores pagos a aposentados pelo INSS e em programas sociais, o que leva o governo a buscar controle sobre aumentos mais expressivos para evitar desequilíbrios no orçamento público, especialmente em cenários de contenção fiscal.