Parceria iFood-Uber e avanço de chinesas acirram guerra no delivery

Acordo quer simplificar dia a dia dos brasileiros. A companhia disse que o objetivo do acordo com a Uber é "simplificar o dia a dia dos brasileiros ao disponibilizar os serviços de mobilidade e entrega nos dois aplicativos mais populares do país em suas respectivas áreas". A parceria estabelece que no aplicativo da Uber, a aba de delivery apresente as opções do iFood. Já no app da brasileira, uma nova aba de mobilidade permitirá que os usuários solicitem viagens na Uber.

Acreditamos que essa parceria vai impulsionar mais pedidos aos restaurantes, mercados, farmácias e conveniência em geral; gerar mais renda aos entregadores e motoristas e simplificar ainda mais a vida dos consumidores

Diego Barreto, CEO do iFood

A integração começará a ser disponibilizada no segundo semestre em cidades selecionadas. A expansão para todo o país está prevista em seguida. Não haverá alterações no Uber Direct e no Uber Flash e, no caso do iFood, a empresa diz que também não haverá mudanças em nenhum serviço de logística prestado aos parceiros e nem no "Sob Demanda", que oferece entrega para quem opera dentro e fora do app.

O UOL apurou que nada mudará para os motoristas que prestam serviços para a Uber e para os entregadores cadastrados junto ao iFood. Assim como para as receitas das duas empresas, que também não serão compartilhadas.

Ponto de virada no mercado de delivery

Estratégia do iFood é crescer em outras verticais e se tornar o "faz-tudo" do brasileiro. No dia 7 de maio, a companhia divulgou a campanha "o iFood é tudo para mim" com o objetivo de popularizar a entrega de itens de farmácias, pet shop, conveniência, bebidas e shopping à porta do cliente.