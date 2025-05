INSS: Saiba como verificar descontos em folha e pedir ressarcimento

O beneficiário do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) já pode consultar, com todos os detalhes, quais são os valores que foram descontados do contra cheque por associações e notificar o órgão se algum dinheiro foi indevidamente cobrado.

Essa é a terceira etapa do plano do INSS para ressarcir aposentados e pensionistas que tiveram descontos feitos de forma ilegal por diversas associações, após a situação ter sido descoberta pela Polícia Federal durante um inquérito.

O UOL traz um passo a passo de como fazer essa solicitação. Importante: você precisa ter o aplicativo "Meu INSS" baixado.