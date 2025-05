Calendário do Bolsa Família: pagamentos de maio começam na segunda (19)

Final NIS 1: 19 de maio

Final NIS 2: 20 de maio

Final NIS 3: 21 de maio

Final NIS 4: 22 de maio

Final NIS 5: 23 de maio

Final NIS 6: 26 de maio

Final NIS 7: 27 de maio

Final NIS 8: 28 de maio

Final NIS 9: 29 de maio

Final NIS 0: 30 de maio

Para ter direito ao Bolsa Família, a principal regra é que a renda de cada pessoa da família seja de, no máximo, R$ 218 por mês. Por exemplo, se apenas um integrante da família tem renda e recebe um salário mínimo (R$ 1.518), e nessa família há sete pessoas, a renda de cada um é de R$ 216,85. Como está abaixo do limite de R$ 218 por pessoa, essa família tem o direito de receber o benefício.

O valor mínimo do benefício é de R$ 600 por família. Há situações específicas em que o governo libera pagamentos extra, como R$ 150 para cada criança de até 6 anos; R$ 50 para cada bebê de até 6 meses; R$ 50 para cada criança e adolescente de 7 a 17 anos; R$ 50 para cada gestante.

É preciso estar inscrito no Cadastro Único, com os dados corretos e atualizados. Esse cadastramento é feito em postos de atendimento da assistência social dos municípios, como os CRAS. É necessário apresentar o CPF ou o título de eleitor. Qualquer mudança de informação deve ser informada em até 24 meses.

O processo de análise das informações após o cadastro leva de 30 a 45 dias. O usuário pode acompanhar a solicitação pelo site oficial do CadÚnico ou aplicativo Cadastro Único, disponível na Apple Store e Play Store. Também há a opção de ligar para o Disque Social, do Ministério da Cidadania, no 0800 707 2003.