BRF e Marfrig anunciam fusão: veja principais números da nova gigante

Com a fusão entre a Marfrig e a BRF, anunciada ontem, a nova empresa MBRF Global Foods Company terá receita de R$ 152 bilhões e será uma das maiores do setor de alimentos do mundo. A MBRF terá presença em 117 países e uma produção conjunta estimada em 8 milhões de toneladas de produtos anualmente. A operação envolverá marcas conhecidas do dia a dia do brasileiro, como Sadia, Perdigão, Qualy e Bassi, e um portfólio multiproteínas que inclui carnes bovina, suína, de aves, industrializados e até pet food.

Os números da nova gigante mundial de alimentos

Juntas, as companhias somam receita líquida consolidada de R$ 152 bilhões nos últimos 12 meses.

Serão 130 mil colaboradores - 30 mil da Marfrig e 100 mil da BRF.