Fávaro: China suspende compra de frango brasileiro após caso gripe aviária

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirmou que a China suspendeu a compra de frango brasileiro após a confirmação do primeiro foco de gripe aviária em uma granja no Rio Grande do Sul. A confirmação do ministro foi revelada em entrevista à CNN.

O que aconteceu

China suspende compra de frango brasileiro. A decisão do país asiático foi motivada pela detecção do vírus da influenza aviária de alta patogenicidade (IAAP) em um matrizeiro de aves comerciais. A detecção ocorreu no município de Montenegro, no estado do Rio Grande do Sul.

Brasil decretou estado de emergência sanitária. Após a confirmação do caso de gripe aviária, Fávaro afirma que foi determinado o estado de emergência por 90 dias e o bloqueio de 10 km sobre a área da identificação. "Suspendemos o Rio Grande do Sul das exportações, cumprindo o protocolo", afirmou o ministro.