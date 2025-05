Após acordo entre China e EUA, dólar não deve superar os R$ 6

Principal motivação para a valorização do real e de outras moedas neste ano, o temor de guerra comercial com o "tarifaço" idealizado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, perdeu força após o acordo selado entre China e EUA. Com o alívio momentâneo, as sinalizações indicam a manutenção do real mais forte, mas distante do patamar acima de R$ 6, registrado ao final de 2024.

O que aconteceu

Mercado respira após acordo entre China e EUA. A negociação comercial por 90 dias suspende a maior parte das tarifas entre as duas maiores economias do mundo. Com as conversas, os temores de guerra comercial foram reduzidos e representam um respiro também para o mercado brasileiro.