Dólar opera em alta, mesmo após governo negar reajuste do Bolsa Família

O dólar apresenta leve alta em meio à atenção ainda voltada para os temores de descompromisso do governo com as contas públicas, mesmo após a negativa de que existam estudos para reajustar o Bolsa Família. Às 9h18, a moeda norte-americana subia 0,32% e era comercializada por R$ 5,698.

O que aconteceu

Dólar comercial apresenta nova valorização. A pequena oscilação positiva da moeda norte-americana ante o real nos primeiros negócios do último pregão desta semana mantém a trajetória observada nas últimas duas sessões.

Ontem, a moeda norte-americana subiu 0,83%. A alta foi intensificada ao longo da tarde após rumores de que o governo estuda um reajuste de 16,7% no valor do Bolsa Família, para R$ 700. A possibilidade foi prontamente negada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e pela equipe de comunicação do governo federal.