Ex-funcionários vencem Nubank na Justiça por foto oficial simulando nudez

Foto fazia parte do processo de admissão, segundo processo. Em uma sentença favorável a um ex-funcionário que demandava indenização, a juíza Juliana Baldini de Macedo, da 33ª Vara do Trabalho de São Paulo, cita o relato de uma testemunha: "Quando foi admitida, foi obrigada a tirar foto sem camiseta e com a alça do sutiã abaixada para parecer que estava nua" em "uma sala com fotógrafo e fila de outros funcionários que estavam aguardando". A decisão desse caso, ao qual o UOL teve acesso, saiu no dia 7 de maio.

A Justiça condenou a empresa a pagar indenização ao ex-funcionário por violação do seu direito de imagem. No processo, o ex-funcionário pediu indenização por danos morais alegando que foi submetido a situações vexatórias, mas a juíza considerou que houve violação ao seu direito de imagem e determinou o pagamento de R$ 10 mil como indenização por danos morais. A advogada Raissa Cayres, que representa esse ex-funcionário, diz que considera o valor baixo e que vai recorrer para aumentá-lo.

O nu do Nubank vem de nudez. Eles querem ser desconstruídos e 'transparentes'. Quando os funcionários eram admitidos, essa foto fazia parte do processo de integração. Eles eram obrigados a fazer.

Raissa Cayres, advogada do escritório Cayres Morandi Queiroz

O escritório atua em ao menos 23 casos envolvendo as fotos. Desses, nove tiveram decisão favorável ao ex-funcionário, seis tiveram acordo entre as partes e os demais aguardam decisão judicial, diz a advogada.

O Nubank afirma que a foto não era obrigatória. Em nota enviada ao UOL como resposta a questionamentos sobre essas imagens, o banco disse que as fotos faziam parte de uma campanha voluntária realizada em 2018. Segundo o banco, tratava-se de uma ação interna de engajamento com os funcionários. No processo a que o UOL teve acesso, o Nubank argumenta que o empregado concordou com o uso de sua imagem, conforme previsão contratual.

O banco não informa até quando as fotos foram utilizadas. De acordo com o depoimento da testemunha no processo julgado pela juíza Macedo, no final de 2020 foi solicitado que todos os funcionários retirassem as fotos do sistema da empresa.