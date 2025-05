'China já não importa frango do RS há meses', diz presidente de organização

A China já não estava importando a carne de frango do Rio Grande do Sul há pelo menos quatro meses, afirmou Charles Tang, presidente da Câmara de Comércio Brasil-China, durante entrevista ao UOL News, do Canal UOL. A suspensão agora se estende para outros estados brasileiros.

Eu já estive no Rio Grande do Sul conversando com várias avícolas alguns meses atrás. Elas pediram a minha ajuda por conta da suspensão [emitida da China] à importação da carne de frango do estado. Agora, pelo jeito, está atingindo todo o país. Isso é lamentável porque se trata de um foco localizado. Eu estive lá no RS há quatro meses. Charles Tang, presidente da Câmara de Comércio Brasil China

O Ministério da Agricultura e Pecuária confirmou hoje a detecção do vírus da influenza aviária de alta patogenicidade em uma granja de aves comerciais no Rio Grande do Sul, conforme informou o jornal Folha de S.Paulo. A detecção, ocorreu em Montenegro (RS), e é o primeiro foco da doença registrado em sistema de avicultura comercial no país.