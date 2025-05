Bulla: Brasil precisa ser transparente com surto de gripe aviária no RS

Eu já estive no Rio Grande do Sul conversando com várias avícolas quatro meses atrás. Elas pediram a minha ajuda por conta da suspensão [emitida pela China] à importação da carne de frango do estado. Agora, pelo jeito, está atingindo todo o país. Isso é lamentável porque se trata de um foco localizado. Charles Tang, presidente da Câmara de Comércio Brasil China

O representante lembrou ainda que a suspensão ocorre num momento em que o setor, no Brasil, poderia aproveitar a guerra de tarifas entre China e os Estados Unidos.

E [a suspensão ocorre] num momento que era para ser o momento de grande bonança para o Brasil, já que os Estados Unidos são concorrentes diretos do Brasil. Os Estados Unidos exportam praticamente a mesma coisa: grãos e proteínas animais. E, por causa dessa guerra de tarifas, talvez, a China estivesse comprando muito mais do Brasil, mas agora não vai conseguir comprar mais . Charles Tang, presidente da Câmara de Comércio Brasil China

