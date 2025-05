'Ninguém vai receber': aposentados ricos e pobres lidam com fraude do INSS

'Aplicativo é melhor'

As dificuldades são menores entre os aposentados com mais dinheiro e grau de instrução. A psicanalista Cláudia Monte, 65, não enfrentou problemas no aplicativo para descobrir que não descontaram de sua aposentadora. "É o melhor método para verificar. As pessoas precisam aprender a mexer, por isso a educação no país tem que melhorar", afirmou. Ela lamentou, no entanto, pelos aposentados com baixa instrução. "A maior parte [60%] dos lesados mora no Nordeste. É preciso enviar assistentes sociais para chegar a essas pessoas."

A aposentada cobrou o governo Lula. "É uma decepção que isso se mantenha ainda mais num governo como esse, de esquerda, do PT, que tem como presidente um ex-sindicalista. A gente sabe que começou antes, desde o [ex-presidente Michel] Temer, mas ainda tá comendo solto", diz. "Mas eu continuo acreditando que o Lula possa fazer algo melhor para o nosso país, que está muito sofrido. Que ele não nos decepcione."



As instituições têm que cavoucar constantemente, porque o ser humano se encanta com dinheiro e poder. É uma pena.

Claudia Monte, 65

A decoradora aposentada Ana Maria Honigger, 75, fez tudo sozinha pelo aplicativo. "Já entrei no aplicativo e conferi", disse. "Mas foi muito difícil. É ruim para quem não tem o hábito de usar. Eu uso bastante internet e mesmo assim às vezes eu peno pra mexer. Precisam oferecer um jeito mais fácil para idosos porque muitos não têm essa intimidade."

Dona Ana identificou um desconto associativo em maio. "Esse mês descontaram R$ 70 de alguma coisa sem eu autorizar. Não me lembro o nome da associação, mas já falei com o advogado", disse. "Nos meses anteriores não descontaram."