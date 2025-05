Granja foco da gripe aviária tinha 17 mil aves; maioria morreu

Ovos que deixaram granja estão sendo rastreados, ainda segundo a Zero Hora. Os produtos já saíram do estado e a intenção é eliminá-los.

Área na volta da granja - totalizando um raio de 10 km - foi isolado. Nesta área estão sendo feitas investigações sobre possíveis vínculos do foco da doença com outras propriedades. José Eduardo dos Santos, presidente executivo da Asgav/Sipargs (Organização Avícola do Rio Grande do Sul), ressaltou que todas as propriedades existentes na cidade gaúcha de Montenegro estão sendo averiguadas.

Zoológico registrou mortandade de cisnes e patos. O Zoológico de Sapucaia do Sul, também na região metropolitana de Porto Alegre, registrou a morte de cisnes e patos. Inicialmente foi informada a morte de 38 cisnes e patos. Porém, segundo o jornal Zero Hora, o número subiu para 90 aves aquáticas. A visitação ao zoológico está suspensa por tempo indeterminado. "O acesso do público já estava suspenso de forma preventiva desde quarta-feira (14). A investigação da causa da morte incluiu a análise de amostras. Não há alteração nos trabalhos internos de atendimento aos animais", disse o governo estadual.

Não há risco para a saúde dos consumidores. Conforme José Cleber, é importante destacar que não há nenhum risco para os humanos, logo o consumo de produtos avícolas (carnes e ovos) pode ser feito normalmente, com a mais absoluta tranquilidade.

O risco da doença das aves para os humanos é muito reduzido. Não há estudos que comprovem que os trabalhadores do aviário que tiveram contato com as aves contaminadas possam transmitir para outros colegas ou pessoas da família. A situação, é claro, exige atenção e trabalho. Mas estamos tomando todas as medidas possíveis.

José Cleber Dias de Souza, superintendente de Agricultura e Pecuária do Rio Grande do Sul

Governo estuda com outros países limitar restrição ao RS

Ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, disse que negocia com outros países limitar a restrição para o estado do Rio Grande do Sul, liberando o restante do país para exportação da carne de frango. "Nada impede também que a gente continue negociando, com a transparência devida que o foco está restrito a essa região do Rio Grande do Sul. E os países, a qual a gente tem expectativa disso, como a União Europeia, por exemplo, que a gente possa flexibilizar. Do Rio Grande do Sul restrito e que o restante do Brasil possa comercializar", disse na manhã de hoje na GloboNews.