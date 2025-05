Gripe aviária: frango pode ficar mais barato com embargos às exportações

Alastramento dos casos de gripe é ponto de preocupação. Adenauer Rockenmeyer, delegado do Corecon-SP (Conselho Regional de Economia de São Paulo), afirma que a disseminação do contágio tem potencial para um efeito adverso sobre a inflação devido à necessidade do abatimento das aves. "Nesse cenário, os preços podem se manter estáveis ou até aumentar, dependendo da gravidade da situação", explica ele.

Inflação da proteína supera o índice oficial de preços. As altas do frango inteiro (+9,16%) e do frango em pedaços (+12,21%) no acumulado dos últimos 12 meses são superiores à variação de 5,53% do IPCA (Índice Oficial de Preços ao Consumidor Amplo) no período. Nos quatro primeiros meses de 2025, os produtos ficaram 3,26% e 5,59% mais caros, respectivamente.

Consumo doméstico

Gripe aviária não é transmitida a partir do consumo. "Não há risco no consumo, o risco é para quem manuseia essas aves", garantiu o ministro Fávaro. Ele orienta, no entanto, que a população não consuma ovos e frangos sem cozimento. "É recomendável não consumir carne de frango e ovos crus, até por outras doenças, como, por exemplo, Salmonella", disse.

Em nota, ministério também tranquiliza a população. No documento que confirma a detecção do vírus da influenza aviária, a Agricultura garante que não será restrito o consumo de produtos já inspecionados. "O risco de infecções em humanos pelo vírus da gripe aviária é baixo e, em sua maioria, ocorre entre tratadores ou profissionais com contato intenso com aves infectadas", afirma o texto.