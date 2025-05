Padre Fábio tinha razão? O que diz regra que gerou treta com gerente

Se ele tivesse vindo em mim, e falado: 'Olha, senhor, o preço está errado, o senhor tem que fazer pelo preço mais barato conforme manda a lei', logicamente eu teria feito isso.Eu não maltratei o padre, em momento algum a gente chegou a conversar. Ele não me chamou para me contar que o preço estava errado.

Jair Aguiar

O ex-gerente está arrasado, pois além de ter sido demitido, está sofrendo ataques e tem medo de sair de casa. "É muito doloroso, muito triste para mim. Eu estou com medo de sair na rua, com medo de alguém fazer alguma coisa para mim. O meu esposo está com medo de ir para o trabalho, porque as pessoas ficam falando".

Jair quer que o padre se retrate. "O que ele fez comigo não é justo [...] A única coisa que eu quero é só ficar em paz e conseguir um trabalho de novo, eu preciso arrumar um trabalho, poder me sustentar e terminar minha faculdade.

Fabio de Melo nega a versão do ex-gerente

Padre lamentou a demissão, mas negou ter contado mentiras. "Eu não tenho nenhuma necessidade de mentir. Ele tem dito que eu nem vi o preço do doce de leite. Peguem as mesmas câmeras de seguranças e vocês que são aí da loja, que precisam averiguar a situação, vão ver que quem foi até a estante pegar o doce de leite fui eu. Eu vi o preço e depois entreguei para o pessoal que tava comigo. Nós tínhamos terminado de fazer um treino na academia ao lado, tava sem dinheiro e eles iam pagar. Foram eles que foram ao caixa fazer o pagamento, eu continuava vendo as coisas ali. Quando notaram que o preço era outro, me chamaram no caixa".

Ele afirmou que a pequena discussão foi entre o ex-gerente e funcionárias. "Eu acho que, naquele momento, não era a hora de discutir quem pôs o preço errado. Era a hora de vir falar com a gente. Ele realmente não falou, não trocou uma palavra comigo, nem eu com ele. Ele veio e falou alto, pra quem quiser ouvir: 'O preço é este, quem quiser levar que leve, não posso mudar no meu sistema'".